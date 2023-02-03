"Коня на скаку остановят": самые сильные женщины по знаку зодиака

Есть знаки, которые считаются самыми сильными. Женщины, рожденные под этой звездой, имеют огромные возможности, пишет портал vologda-poisk.ru. Козерог

Эти дамы яркие, упрямые и таинственные. Они прекрасно знают себе цену и точно бьют в цель. Козероги грезят о работе, а карьере, и всю жизнь трудятся. Все время ищут ошибки не в других, а в себе. Не обижаются по пустякам. Обладают мощной уверенностью.

Стрелец

Этот знак имеет мощные возможности. Они обожают веселье, не скучают, не взрываются, если кто-то обрушивает на них отрицательные эмоции. Если судьба бьет больно им в сердце, они поднимаются и идут дальше. Оптимизм – их девиз по жизни.

Лев

Они роскошны, и даже чересчур ярко выглядят. Обижаются на критику. Слишком ранимо воспринимают слова с ноткой негатива. Чтобы этот знак был сильным, ей нужно, чтобы близкие были все время рядом.

Водолей