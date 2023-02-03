В ходе специальной военной операции погибли двое бойцов из Коми

Стало известно о гибели еще двух бойцов СВО из Коми. Глава республики Владимир Уйба сообщил имена героев: Сергей Мезенцев и Денис Овчинников.
Сергей Алексеевич был родом из деревни Еремеево в Троицко-Печорском районе. А Денис Владимирович из станицы Егролыкской ростовской области. До участия в СВО он жил в поселке Кожва Печорского района.
"Приношу искренние глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память о героях и их подвиге навсегда останется в наших сердцах", — высказался глава республики.
Напомним, ранее Владимир Уйба вручил госнаграды участникам специальной военной операции. Церемония прошла 25 января. Позже участники церемонии почтили павших защитников Родины минутой молчания.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале