В ходе специальной военной операции погибли двое бойцов из Коми

Стало известно о гибели еще двух бойцов СВО из Коми. Глава республики Владимир Уйба сообщил имена героев: Сергей Мезенцев и Денис Овчинников.

Сергей Алексеевич был родом из деревни Еремеево в Троицко-Печорском районе. А Денис Владимирович из станицы Егролыкской ростовской области. До участия в СВО он жил в поселке Кожва Печорского района.