В Домклик рассказали об итогах ипотечного кредитования Сбера в январе

Сбер выдал почти 16 тыс. кредитов по льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» в январе 2023 года на общую сумму более 71,2 млрд рублей. Это больше, чем в январе прошлого года, на 10% — в количественном выражении и на 60% — в денежном.

По программе «Господдержка» в январе этого года граждане взяли ипотеку Сбера на 36 млрд рублей. Это на 80% больше, чем в январе 2022 года, когда банк выдал кредиты на 20 млрд рублей. По «Семейной ипотеке» — на 27,7 млрд рублей (в январе прошлого года — на 19,3 млрд рублей). Рост — более 43%.