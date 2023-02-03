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Владимир Уйба выразил соболезнования близким Сергея Мамонтова

Владимир Уйба выразил соболезнования близким Сергея Мамонтова

Владимир Уйба выразил соболезнования по поводу кончины известного активиста Сергея Мамонтова. О его смерти стало известно накануне.

Руководитель республики рассказал, что Сергей запомнился ему позитивным и добрым человеком, активным и сильным духом деятелем республики, который был предан Родине.

Владимир Уйба рассказал, что знал Сергея лично. Он часто виделся с ним на встречах с молодежью республики и патриотических мероприятиях. Глава отметил, что Мамонтов никогда не боялся открыто выражать свою политическую позицию.

На своей странице в соцсети Владимир Уйба принес искренние слова соболезнования и поддержки близким и родным Сергея.

Напомним, 2 февраля стало известно о смерти политика-блогера из Сыктывкара Сергея Мамонтова. Об этом сообщила его мать на странице в социальной сети. Ему было 30 лет.

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