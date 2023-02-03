Владимир Уйба выразил соболезнования близким Сергея Мамонтова

Владимир Уйба выразил соболезнования по поводу кончины известного активиста Сергея Мамонтова. О его смерти стало известно накануне. Руководитель республики рассказал, что Сергей запомнился ему позитивным и добрым человеком, активным и сильным духом деятелем республики, который был предан Родине.

Владимир Уйба рассказал, что знал Сергея лично. Он часто виделся с ним на встречах с молодежью республики и патриотических мероприятиях. Глава отметил, что Мамонтов никогда не боялся открыто выражать свою политическую позицию.

На своей странице в соцсети Владимир Уйба принес искренние слова соболезнования и поддержки близким и родным Сергея.