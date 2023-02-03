В Сыктывкаре покажут матчи Лиги чемпионов и лиги Европы

"Лига Чемпионов УЕФА. ПСЖ- Бавария": прямая трансляция футбольного матча в кинотеатре Кронверк Синема ТРЦ "Макси".

Смотрите прямую трансляцию в кинотеатре на большом экране!



14 февраля состоится прямая трансляция матча ПСЖ (Париж) – Бавария (Мюнхен).

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала, первый матч. Матч пройдет на стадионе Parc des Princes (Париж, Франция).



Начало - в 23:00 по московскому времени.

Звезды европейского футбола, два ярких клуба Старого света.



Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве!



Билеты можно приобрести по ссылке.

"Лига Чемпионов УЕФА. Боруссия-Челси": прямая трансляция футбольного матча в кинотеатре Кронверк Синема ТРЦ "Макси".

Смотрите прямую трансляцию в кинотеатре на большом экране!



15 февраля состоится прямая трансляция матча Боруссия (Дортмунд) – Челси (Лондон), 1/8 финала, первый матч. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк (Вестфаленштадион)» (Дортмунд).



Начало - в 23:00 по московскому времени.

Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве!



Билеты можно купить по ссылке.