В Сыктывкаре покажут матчи Лиги чемпионов и лиги Европы

"Лига Чемпионов УЕФА. ПСЖ- Бавария": прямая трансляция футбольного матча в кинотеатре Кронверк Синема ТРЦ "Макси".
Смотрите прямую трансляцию в кинотеатре на большом экране!
14 февраля состоится прямая трансляция матча ПСЖ (Париж) – Бавария (Мюнхен).
Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала, первый матч. Матч пройдет на стадионе Parc des Princes (Париж, Франция).
Начало - в 23:00 по московскому времени.
Звезды европейского футбола, два ярких клуба Старого света.
Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве!
Билеты можно приобрести по ссылке.
"Лига Чемпионов УЕФА. Боруссия-Челси": прямая трансляция футбольного матча в кинотеатре Кронверк Синема ТРЦ "Макси".
Смотрите прямую трансляцию в кинотеатре на большом экране!
15 февраля состоится прямая трансляция матча Боруссия (Дортмунд) – Челси (Лондон), 1/8 финала, первый матч. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк (Вестфаленштадион)» (Дортмунд).
Начало - в 23:00 по московскому времени.
Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве!
Билеты можно купить по ссылке.
"Лига Европы. Барселона-Манчестер Юнайтед": прямая трансляция футбольного матча в кинотеатре Кронверк Синема ТРЦ "Макси".
Смотрите прямую трансляцию в кинотеатре на большом экране!
16 февраля состоится прямая трансляция матча Барселона (Барселона) – Манчестер Юнайтед (Манчестер) Лига Европы, 1/16 финала. Матч пройдет на стадионе «Ноу Камп» (Барселона).
Начало - в 20:45 по московскому времени.
Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве!