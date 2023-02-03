В Роскачестве раскрыли правду: "Это популярное средство не лечит простуду"

С детства мы слышим советы употреблять лимон при простуде, в котором якобы содержится огромное количество витамина С. Оказывается, это самый большой миф. В Роскачестве считают, что полезные свойства лимона преувеличены.

"Лимон, который принято добавлять в чай с лечебными целями, не лечит простуду. Исследования показали, что прием витамина С практически не облегчает симптомы заболевания, но помогает ненамного сократить его продолжительность, если принимать 6-8 граммов в день. Учитывая, что суточная норма составляет 1 грамм, то такая терапия грозит побочными эффектами", - пишет пресс-служба Роскачества.

Специалисты соглашаются с экспертами некоммерческой потребительской организации "Which?", которая провела данное исследование, и советуют россиянам не налегать на лимон, а лучше во время простуды пить чай с медом.