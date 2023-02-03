В Коми похолодает: синоптики дали прогноз на 3 февраля

3 февраля в Коми станет холоднее. Об этом заявили синоптики ЦГМС республики. По прогнозу метеорологов, уже утром температура значительно снизится в большинстве районов. Также ожидается облачное с прояснениями небо и небольшие снегопады. Местами возможен и гололед.

Также синоптики обещают ветер в районе 4-9 м/с, в Воркутинском районе ночью 7-12 м/с. Температура ночью и днем -4...-9, ночью при прояснении -10...-15°С.

В Сыктывкаре 3 февраля облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -8...-10, днем -5...-7°С.