Не берите даже по акции: Роскачество назвало марки шоколада, которые не стоит брать

Специалисты Роскачества озвучили антирейтинг марок молочного шоколада, который представлен на отечественном рынке. По итогам исследований сразу несколько брендов получили самые низкие оценки от профессионального жюри. И такой продукт лучше не покупать, даже если он идет по акции, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, молочный шоколад является одной из самых популярных сладостей в нашей стране, удерживая пальму первенства уже не первый год. При этом далеко не все образцы, которые представлены на полках магазинов, могут носить столь гордое имя. В некоторых плитках эксперты в ходе анализа нашли то, чего там быть по стандарту не должно.
Так, антирейтинг молочного шоколада возглавила марка SunMilk. Продукт получил оценку, составившую всего 1,05 балла из пяти возможных. Эксперты отметили, что это безопасный товар, но если сравнивать его с шоколадом, который производится по ГОСТу, у этого зафиксирован несвойственные молочному шоколаду запах и вкус. Кроме того, показатели содержания молока в лакомстве оказались низкими: всего 6,6% сухого остатка и 0,5% молочного жира.
Также на последние места Роскачество отправило шоколад Alten Burg. Претензии к этому продукту оказались аналогичными, плюс к ним добавилось еще и высокое содержание лауриновой кислоты. А это говорит о том, что в шоколад могли внести заменители масла какао.
Молочный шоколад Fiori получил от жюри всего 1,44 балла. Анализ в лаборатории показал, что в этой плитке вообще нет молочного жира по массовой доле. А это может говорить о том, что при производстве использовали сухое молоко, которое еще к тому же было обезжирено. Наконец, низким рейтингом отметилась и марка "Праздничная открытка". Все претензии, которые предъявлялись предыдущим образцам, были актуальны и здесь.