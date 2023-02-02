Не берите даже по акции: Роскачество назвало марки шоколада, которые не стоит брать

Специалисты Роскачества озвучили антирейтинг марок молочного шоколада, который представлен на отечественном рынке. По итогам исследований сразу несколько брендов получили самые низкие оценки от профессионального жюри. И такой продукт лучше не покупать, даже если он идет по акции, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, молочный шоколад является одной из самых популярных сладостей в нашей стране, удерживая пальму первенства уже не первый год. При этом далеко не все образцы, которые представлены на полках магазинов, могут носить столь гордое имя. В некоторых плитках эксперты в ходе анализа нашли то, чего там быть по стандарту не должно.