Сыктывкарцев будут судить за жестокое обращение с надувным человеком

Прокуратура столицы Коми передала в суд дело в отношении двух молодых горожан 2002 и 2005 года рождения. Их обвинил в нападении на надувного человека.

Как выяснилось в ходе следствия, 21 октября 2022 года сыктывкарцы находились в Дырносе, где их внимание привлекла трехметровая фигура человека с машущей рукой и подсветкой. Впрочем, любоваться ей они не собирались. Неизвестно, чем им досадил манекен, но молодые люди решили его уничтожить. Один из них взял ключи и проткнул фигуру, а второй засунул внутрь руки и разорвал ее.