Спиваются до смерти: лишь два знака зодиака вредные привычки сводят в могилу

Вредные привычки способны сломать жизнь кому угодно, но есть всего два знака зодиака, которых они точно сведут в могилу. Сопротивление здесь бесполезно, если беда придет, то последствия будут исключительно трагичными.
Весы
Часто имеют проблемы с почками, но не обращают на это внимания. Это ранимые люди, для которых очень важно мнение общественности, одобрение и поддержка. Если они этого не получают, то уходят глубоко в себя и там пытаются найти ответы на вопросы о смысле своего существования. Конечно, здесь не обойтись без спиртного, и чем дальше Весы уходят в себя, тем больше теряют контроль над собой и сгорают в алкоголе.
Рыбы
Интересные, тонкие натуры. Любят жить в выдуманных мирах, где все прекрасно и легко, нет проблем, и все друг друга любят. Но стоит рыбам снять розовые очки и столкнуться с жуткой реальностью, как начинается депрессия. Если в этот момент поддержать ранимую душу некому, то на помощь будет призвана тяжелая артиллерия — алкоголь. Вырваться из этой пропасти Рыбам, как правило, не удается.
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