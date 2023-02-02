Суд отпустил подозреваемую в получении взятки председателя сельхозкооператива из Коми

Председателя сельхозкооператива Корткероса отпустили из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Постановление об отмене решения Сыктывкарского суда вынес Верховный суд Коми. Ранее обвиняемая должна была оставаться под стражей до 18 марта 2023 года. Высшая инстанция, впрочем, решила, что оснований для такой меры пресечения нет.

Напомним, 20 января суд столицы Коми заключил под стражу председателя сельскохозяйственного производственного кооператива, подозреваемую в коммерческом подкупе.

Ранее следствию удалось выяснить, что в 2020 году между СПК и индивидуальным предпринимателем заключили договор на капремонт мелиоративного участка на объекте "Вылибский массив". Фигурантка подписывала акты выполненных работ, обеспечивала их оплату и комиссионную приемку.