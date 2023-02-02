Уходите от банкомата, если видите эту надпись: всего два слова несут угрозу

Если вы видите подобную надпись на экране банковского терминала, даже не пытайтесь к нему притрагиваться. Лучше всего отойдите и позвоните в службу поддержки, чтобы на место прислали обслуживающих сотрудников.

Надпись "Вставьте карту", которая уже находится на экране, говорит только об одном: устройство взломано мошенниками. Ловушка сработает, если это сделать. В таком случае злоумышленники получат доступ к средствам. Надпись появляется лишь при активированной функции перевода денег.