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Уходите от банкомата, если видите эту надпись: всего два слова несут угрозу

Уходите от банкомата, если видите эту надпись: всего два слова несут угрозуА. Махонин / Ведомости

Если вы видите подобную надпись на экране банковского терминала, даже не пытайтесь к нему притрагиваться. Лучше всего отойдите и позвоните в службу поддержки, чтобы на место прислали обслуживающих сотрудников.

Надпись "Вставьте карту", которая уже находится на экране, говорит только об одном: устройство взломано мошенниками. Ловушка сработает, если это сделать. В таком случае злоумышленники получат доступ к средствам. Надпись появляется лишь при активированной функции перевода денег.

С банкоматом можно безопасно работать только тогда, когда на нем горит заставка банка. Но и в этом случае нужно убедиться, что никто не подглядывает, а на терминале нет плохо закрепленных устройств. Об этом и других способах обмана рассказали эксперты Роскачества для ТАСС.

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