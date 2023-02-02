Уходите от банкомата, если видите эту надпись: всего два слова несут угрозу

Если вы видите подобную надпись на экране банковского терминала, даже не пытайтесь к нему притрагиваться. Лучше всего отойдите и позвоните в службу поддержки, чтобы на место прислали обслуживающих сотрудников.
Надпись "Вставьте карту", которая уже находится на экране, говорит только об одном: устройство взломано мошенниками. Ловушка сработает, если это сделать. В таком случае злоумышленники получат доступ к средствам. Надпись появляется лишь при активированной функции перевода денег.
С банкоматом можно безопасно работать только тогда, когда на нем горит заставка банка. Но и в этом случае нужно убедиться, что никто не подглядывает, а на терминале нет плохо закрепленных устройств. Об этом и других способах обмана рассказали эксперты Роскачества для ТАСС.
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