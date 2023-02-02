Сбер улучшил ипотеку без первоначального взноса

Сбер улучшил условия программы «Ипотека без первоначального взноса», которая стартовала в мае 2022 года. Теперь клиенты могут купить по ней не только квартиру или жилой дом с землёй, но и апартаменты, комнату или долю в недвижимости. Купить жилье можно в новостройке или на вторичном рынке.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: «В своей работе мы учитываем потребности всех жителей республики, поэтому адаптируем все наши продукты под потребности конкретных клиентов в их конкретных жизненных ситуациях. И, самое главное, мы делаем это быстро, доступно и понятно».