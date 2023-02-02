Сбер снизил ставку по потребкредиту до 4%

С 1 февраля Сбер улучшил условия потребительского кредитования. Теперь в первый месяц ставка по кредиту на любые цели или по программе рефинансирования кредитов других банков составит всего 4% годовых вместо 4,5%. Условия доступны для кредитов от 300 тыс. рубле й на срок более 1 года. Со второго месяца ставка составит от 12,5%.

Помимо этого клиенты с подпиской СберПрайм+ получают кешбэк в размере 1,5% от ставки по кредиту бонусами СберСпасибо. Он начисляется ежемесячно.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Потребительский кредит со сниженной ставкой на первый месяц и возможность ежемесячно возвращать часть уплаченных процентов бонусами СберСпасибо — те условия, которые высоко оценили наши клиенты. С момента появления такого предложения в ноябре прошлого года мы видим уверенный рост спроса на кредиты и уже вернули клиентам свыше 174 млн бонусами. Теперь мы сделали условия еще более выгодными — с 1 февраля мы снижаем ставку в первый месяц на 0,5 процентных пункта. Сниженная ставка позволит сократить первый платёж и общие выплаты по кредиту».