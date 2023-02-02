В Коми водитель Mitsubishi въехал в пассажирский автобус, пострадал человек

1 февраля в Усинске произошла авария с иномаркой и пассажирским автобусом. Об этом заявили в региональной Госавтоинспекции.

Как сообщили в ГИБДД, это случилось в 17:50, когда 27-летний водитель за рулем Mitsubishi ехал по улице Загородной со стороны Головных сооружений к улице Железнодорожной. Напротив дома №1 ро улице Загородной он слишком не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди автобуса ПАЗ и врезался в него.