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В Коми водитель Mitsubishi въехал в пассажирский автобус, пострадал человек

В Коми водитель Mitsubishi въехал в пассажирский автобус, пострадал человекГИБДД по Коми / Фото с места аварии

1 февраля в Усинске произошла авария с иномаркой и пассажирским автобусом. Об этом заявили в региональной Госавтоинспекции.

Как сообщили в ГИБДД, это случилось в 17:50, когда 27-летний водитель за рулем Mitsubishi ехал по улице Загородной со стороны Головных сооружений к улице Железнодорожной. Напротив дома №1 ро улице Загородной он слишком не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди автобуса ПАЗ и врезался в него.

В итоге  60-летняя пассажирка автобуса получила ушиб мягких тканей головы. Госпитализация ей не потребовалась.

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