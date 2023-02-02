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Гололед и мокрый снег: синоптики дали не самый приятный прогноз на 2 февраля в Коми

Гололед и мокрый снег: синоптики дали не самый приятный прогноз на 2 февраля в Коми

2 февраля в столице Коми ожидаются еще один теплый, но не самый комфортный день: синоптики ЦГМС обещают морось и гололед.

Так, в столице республики и Троицко-Печорске ожидается около 0….-2 градусов. При этом вероятны небольшие осадки в виде снега и мороси. Днем стоит быть осторожнее, так как на дорогах и тротуарах образуется гололед — зима и плюсовые температуры плохо сочетаются.

В Ухте, Вуктыле, Печоре и Усть-Цильме будет чуть прохладнее: около -1…-3 градусов, временами небольшой снег.

В Усинске, Инте, Объячево прогнозируют -2...-4 °C, небольшие осадки.

В Воркуте синоптики обещают -3...-5 °C, временами небольшой снег.

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