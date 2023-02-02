Гололед и мокрый снег: синоптики дали не самый приятный прогноз на 2 февраля в Коми

2 февраля в столице Коми ожидаются еще один теплый, но не самый комфортный день: синоптики ЦГМС обещают морось и гололед.

Так, в столице республики и Троицко-Печорске ожидается около 0….-2 градусов. При этом вероятны небольшие осадки в виде снега и мороси. Днем стоит быть осторожнее, так как на дорогах и тротуарах образуется гололед — зима и плюсовые температуры плохо сочетаются.