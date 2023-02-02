Гороскоп на 2 февраля: день, когда не стоит вспоминать прошлые обиды

Зато можно продолжать работу над уже начатыми проектами, особенно если они – так или иначе – касаются творчества. В отношениях с близкими людьми не стоит вспоминать обиды, давно ушедшие в прошлое: восстановить справедливость, даже если она была нарушена, все равно не удастся, а вот испортить отношения можно будет легко. Гороскоп на 2 февраля для Овнов

Одно из событий нынешнего дня может подтолкнуть вас к переоценке всей своей предыдущей жизни, не стоит этого бояться: анализ былых поступков поможет вам избежать ошибок в будущем.

Гороскоп на 2 февраля для Тельцов

Важное решение, которое вам предстоит принять сегодня, не станет для вас спонтанным – вы уже давно все продумали и определились с ответом, поэтому теперь от вас требуется только одно: озвучить его.

Гороскоп на 2 февраля для Близнецов

Сегодня вам представится возможность взглянуть на себя со стороны: поведение кого-то из окружающих наведет вас на мысли о том, что вы делаете не так, а заодно подскажет, как исправить ошибки.

Гороскоп на 2 февраля для Раков

Не стоит делать замечания окружающим, а также давать советы, о которых вас не просят: велика вероятность столкнуться с человеком, который неадекватно отреагируют на вашу критику.

Гороскоп на 2 февраля для Львов

Представителям вашего знака, привыкшим во всех вопросах считать себя истиной в последней инстанции, неплохо было бы поинтересоваться мнением других: вас может удивить его убедительность.

Гороскоп на 2 февраля для Дев

Каким бы привлекательным в ваших глазах ни было недавнее прошлое, пришла пора освободиться от него: не сделав этого, вы не сможете смотреть в будущее, где вас ждет много увлекательных событий.

Гороскоп на 2 февраля для Весов

Постарайтесь отказаться от пустых разговоров, к которым будут склонять вас окружающие: увлекшись ими, вы потеряете массу времени и энергии, а к вечеру поймете, что почти ничего не успели сделать.

Гороскоп на 2 февраля для Скорпионов

Сегодня имеет смысл вызвать близкого человека на откровенный разговор: в последнее время вы перестали понимать друг друга, поэтому стоит наконец-то выяснить причину недомолвок и расставить все точки над "и".

Гороскоп на 2 февраля для Стрельцов

Неожиданный звонок от человека из прошлой жизни помимо приятных воспоминаний натолкнет вас на интересную мысль относительно того, как можно решить важный жизненный вопрос.

Гороскоп на 2 февраля для Козерогов

Не стоит хвататься за все дела сразу, поскольку так вы гарантировано запутаетесь и ничего не успеете: определитесь с самыми важными, а за остальные беритесь по мере готовности предыдущих.

Гороскоп на 2 февраля для Водолеев

Не стоит переживать по поводу того, что уже прошло – вернуться туда вам все равно не удастся, да это и не нужно: звезды советуют вам обратить внимание на события нынешнего дня – тут есть над чем поработать.

Гороскоп на 2 февраля для Рыб