СберКорус перевёл на российское ПО 170 торговых сетей и 4000 их поставщиков

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «СберКорус» завершила перевод работающих в России ретейлеров на отечественное программное обеспечение для обмена данными о заказах и товарах — систему СФЕРА EDI.

Всего к системе подключено 170 федеральных и региональных торговых сетей, а также 4000 их поставщиков. Решение «СберКорус» работает в 70% компаний из списка топ-50 FMCG-компаний России.

Общий объём электронного документооборота в системе превысил 12 млн документов.

EDI-система электронного обмена данными нужна ретейлерам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учёт при оформлении заказов и доставке товаров в российские магазины.

Ранее многие российские ретейлеры использовали иностранное программное обеспечение. Перевод на российские технологии поможет создать устойчивые и полностью защищённые от внешнего влияния процессы, обеспечивающие надёжность и полноту поставок товаров в российские магазины.

Система СФЕРА EDI разработана компанией «СберКорус» самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие её работу, находятся на территории РФ и надёжно защищены современными средствами киберзащиты.

Среди компаний, поставщики которых переведены на систему СФЕРА EDI, крупнейшие торговые сети: АШАН, «Красное и белое», «ОКей», «Дикси», «Лента», «Магнит», «Утконос», «Мираторг», «Детский мир» и многие другие.

Электронный документооборот и оперативный обмен данными значительно облегчает процессы работы с поставщиками. Переход на электронный обмен данными — уже далеко не новинка, а некий обязательный минимум современного бизнес-процесса — для повышения его эффективности. Проект по переводу поставщиков на СФЕРА EDI в сотрудничестве со СберКорусом мы проводили в рамках импортозамещения, снижая риски зависимости от иностранных провайдеров. Сделали это в максимально сжатые сроки. Сотрудничество с провайдером планируем продолжать по разным направлениям: работе с перевозчиками, поставщиками, спецпроектам. Руководитель портфеля проектов «Детский мир» Дмитрий Иванов