ИИ повысил на 20% решаемость вопросов клиентов Сбера при обращении в контактный центр

Сбербанк подвёл итоги реализации проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) в контактном центре для юридических лиц. По итогам 2022 года внедрение ИИ в работу чат-бота повысило количество решаемых при первом обращении вопросов клиентов на 20% год к году.

Технологии ИИ применяются в работе контактного центра для распознавания и анализа речи, классификации обращений виртуальным ассистентом, а также для автоматизации процесса верификации сканов документов. В результате улучшается качество сервиса для клиентов и сокращается объём рутинных процессов для операторов линии поддержки.