ИИ повысил на 20% решаемость вопросов клиентов Сбера при обращении в контактный центр

Сбербанк подвёл итоги реализации проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) в контактном центре для юридических лиц. По итогам 2022 года внедрение ИИ в работу чат-бота повысило количество решаемых при первом обращении вопросов клиентов на 20% год к году.
Технологии ИИ применяются в работе контактного центра для распознавания и анализа речи, классификации обращений виртуальным ассистентом, а также для автоматизации процесса верификации сканов документов. В результате улучшается качество сервиса для клиентов и сокращается объём рутинных процессов для операторов линии поддержки.
Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка:
По итогам 2022 года суммарный экономический эффект от внедрения технологий ИИ в процесс обслуживания корпоративных клиентов в контактном центре составил 260 млн рублей. Помимо финансового эффекта, который Сбербанк извлекает из использования новых технологий, улучшается и клиентский опыт, а порой создаются абсолютно новые механики в оказании лучшего сервиса. В будущем году мы планируем предложить наши наработки в области ИИ внешнему рынку решений для контактных центров в России.