Сыктывкарка в поисках любви отдала интернет-гадалке полтора миллиона рублей

Полиция Сыктывкара получила заявление от 36-летней женщины, которая стала жертвой интернет-ведуньи. Она отдала незнакомке 1,47 миллион рублей, чтобы та помогла ей найти любовь.

Так, в сети сыктывкарка нашла сайт, где некая женщина предлагала помощь в поиске супруга одиноким людям. Горожанку эта услуга заинтересовала и она решила посмотреть на отзывы клиентов гадалки. Те оказались весьма положительными и женщина связалась с ведуньей: