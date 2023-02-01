Сыктывкарка в поисках любви отдала интернет-гадалке полтора миллиона рублей

Полиция Сыктывкара получила заявление от 36-летней женщины, которая стала жертвой интернет-ведуньи. Она отдала незнакомке 1,47 миллион рублей, чтобы та помогла ей найти любовь.
Так, в сети сыктывкарка нашла сайт, где некая женщина предлагала помощь в поиске супруга одиноким людям. Горожанку эта услуга заинтересовала и она решила посмотреть на отзывы клиентов гадалки. Те оказались весьма положительными и женщина связалась с ведуньей:
"Чтобы начать "работать" с исправлением кармы, целительница потребовала прислать ей фотографию потерпевшей и ее несовершеннолетних детей. В течение месяца женщина перечисляла денежные средства для проведения различных ритуалов. К примеру, необходимо было оплатить свечи, которые изготавливали монахи только в Тибете", - рассказали в МВД.
Чтобы найти деньги на обряды женщина стала активно занимать средства у знакомых, друзей и коллег по работе. Ее не беспокоили траты, так как гадалка пообещала, что все вернется, после встречи с возлюбленным.
Однако, чудес не бывает, поэтому вскоре гадалка мистическим образом исчезла, а ее страница в сети оказалась заблокирована. Только тогда женщина поняла, что произошло и пошла в полицию.