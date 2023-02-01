СберКот рассказал детям, что такое ипотека

Сбер и Детское радио выпустили две новые серии подкаста по финансовой грамотности «Петя и СберКот». В них мальчик Петя выясняет, почему важно иметь собственное жильё, как его приобрести, в чём заключается роль банка в этом процессе и что такое ипотека. Разобраться во всех этих вопросах помогает СберКот — самый финансово грамотный кот в мире. Новые выпуски — «Чей дом?» и «Как медведь берлогу купил» — созданы по инициативе Домклик.

По данным Домклик, новые выпуски подкаста уже нравятся аудитории: четверо из пяти детей дослушивают их до конца.

Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка: «Мы понимаем, какую роль играют финансы в нашей жизни и как важно уметь грамотно ими распоряжаться. Поэтому Сбер разрабатывает программы обучения финансовой грамотности. Проводником в мире финансов для детей и подростков стал СберКот, который просто рассказывает о сложном: как не попасться мошенникам в интернете, откуда у банков деньги, как планировать личный бюджет и так далее. Всего за полтора года выпуски подкаста набрали более 5 млн прослушиваний».