Замужем, но несчастливы: женщинам с этими именами лучше оставаться одиночками

Не всегда замужество является показателям счастья. Женщины со следующими именами в браке буквально чахнут, им лучше оставаться одиночками, пишет портал BLITZ+. Татьяна

Сильная и независимая. У такой барышни твердый характер, она знает, чего хочет, и уверенно достигает целей. Таня много времени посвящает работе, часто забывая о личной жизни. Мужчина будет чувствовать себя на фоне избранницы неудачником.

Эльвира

Вспыльчивая и непостоянная. За обладательницей этого имени тянется шлейф из интриг и скандалов. Она любит выяснять отношения с партнером, часто устраивает истерики. Из-за склочного характера Эльвире непросто устроить личную жизнь.

Дарья

Импульсивная и настойчивая. Такая дама не готова пойти на жертвы ради любимого человека. Ей тяжело держать язык за зубами, любит высказываться и остро шутить. Мужчины часто бросают Дашу, потому что устали слышать обвинения в свой адрес.

Карина