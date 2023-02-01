Стало известно, какой будет погода в Сыктывкаре в феврале

Наступил февраль, а погода продолжает расстраивать сыктывкарцев хмурым небом и снегопадами. Однако совсем скоро сибирский антициклон изменит положение вещей, сообщила руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов ЦГМС Коми Ольга Козак.

В целом февраль будет на два градуса теплее климатической нормы, которая составляет -11,8°С. Количество осадков будет нормальным – 36 миллиметров. Выходные 4 и 5 февраля будут довольно теплыми – ночью -8..-13°С, днем – -5..-10°С.