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Первое заседание по делу об убийстве пары из Воркуты будет выездным

Первое заседание по делу об убийстве пары из Воркуты будет выездным

Совсем скоро состоится первое судебное слушание по делу воркутинца, который обвиняется в двойном убийстве. Следствие полагает, что он лишил жизни 35-летнего Вячеслава Агаркова и 37-летнюю Евгению Высоцкую. Процесс будет выездным: Верховный суд Коми будет рассматривать дело в Заполярье.

По данным следствия, обвиняемый и его жертвы вместе выпивали в квартире подозреваемого, куда он пригласил их после знакомства. В какой-то момент произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый взял биту и избил ей мужчину. На теле женщины были обнаружены и ножевые ранения.

Вскоре от полученных ран обе жертвы скончались. Чтобы скрыть содеянное, воркутинец завернул тела в мешки, обмотал скотчем и вывез в помещение гаража, где их, после долгих  поисков, нашли.

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