Первое заседание по делу об убийстве пары из Воркуты будет выездным

Совсем скоро состоится первое судебное слушание по делу воркутинца, который обвиняется в двойном убийстве. Следствие полагает, что он лишил жизни 35-летнего Вячеслава Агаркова и 37-летнюю Евгению Высоцкую. Процесс будет выездным: Верховный суд Коми будет рассматривать дело в Заполярье.

По данным следствия, обвиняемый и его жертвы вместе выпивали в квартире подозреваемого, куда он пригласил их после знакомства. В какой-то момент произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый взял биту и избил ей мужчину. На теле женщины были обнаружены и ножевые ранения.