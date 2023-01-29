Житель Коми не смог избежать службы в армии

Призывная комиссия решила, что житель Усть-Куломского района подлежит к службе в армии, несмотря на его попытки “откосить”. Мужчина рассказал суду, что призывная комиссия Усть-Куломского района в рамках призыва прошлой осенью 2022 года, вынесла в начале декабря решение о призыве его в армию. Молодой человек не согласился с выводами, так как он жаловался на состояние здоровья. Об этом сообщил районный суд.

Суд становил, что медицинское освидетельствование было проведено верно и в полном составе врачей-специалистов. Члены комиссии из числа врачей рассмотрели заявление призывника о наличии заболевания. Медики отправили его на допобследование, где не подтвердилось наличие заболеваний. Сам мужчина также не предоставил документы и справки, которые бы подтвердили проблемы со здоровьем.