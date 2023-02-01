Нагружает двойным холестерином: назван разрушающий организм завтрак

Часто можно слышать, что избыток холестерина ведет к заболеваниям сердца, забивает сосуды, образуя бляшки. При этом медики уверяют, что холестерин обеспечивает устойчивость клеточных мембран, участвует в синтезе стероидных и половых гормонов, витамина D и желчных кислот, то есть, необходим организму.
При всей пользе, вред от высокого уровня холестерина вполне реален, предупредил хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. Как известно, есть так называемый хороший и плохой (ЛПНП) холестерин. И последний, вопреки распространенному мнению, также важен для нормальной работы организма (например, оказывает поддержку работе иммунной системы, если показатель в норме). Так вот ЛПНП представляет опасность для сердечно-сосудистой системы в том случае, если его слишком много.
"Если у вас высокий уровень холестерина, то придется отказаться от жирного мяса, свинины, сала, сливочного масла - это все продукты, в которых содержится большое количество холестерина, особенно плохого", - пишет врач в своем Telegram-канале.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов отметил, что следует быть осторожнее с таким популярным вариантом завтрака как бутерброд с сыром и маслом. Сыр наполовину состоит из жира, в среднем, он содержит 45-55 процентов жира, напомнил специалист. Если же к продукту добавляется хлеб и сливочное масло, как это часто бывает за завтраком, человек по сути получает "двойной холестерин". Все это увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов, пишет "РГ".