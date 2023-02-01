Нагружает двойным холестерином: назван разрушающий организм завтрак

Часто можно слышать, что избыток холестерина ведет к заболеваниям сердца, забивает сосуды, образуя бляшки. При этом медики уверяют, что холестерин обеспечивает устойчивость клеточных мембран, участвует в синтезе стероидных и половых гормонов, витамина D и желчных кислот, то есть, необходим организму.

При всей пользе, вред от высокого уровня холестерина вполне реален, предупредил хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. Как известно, есть так называемый хороший и плохой (ЛПНП) холестерин. И последний, вопреки распространенному мнению, также важен для нормальной работы организма (например, оказывает поддержку работе иммунной системы, если показатель в норме). Так вот ЛПНП представляет опасность для сердечно-сосудистой системы в том случае, если его слишком много.