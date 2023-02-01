Роскачество обнаружило вкусный паштет, который сделан из самых качественных ингредиентов

Эксперты Роскачества провели исследование и назвали лучшую марку паштета, в состав которого входят лишь натуральное мясо. Результаты проверок приводятся на сайте ведомства.
Всего было рассмотрено 16 образцов продукта разных производителей. Лучшим был признан паштет торговой марки "Окраина". В его состав входят печень и шпик, но нет ни крахмала, ни консервантов.
Эксперты отметили также внешний вид, вкус и запах продукта. Все эти признаки указали на соответствующий стандартам Роскачества паштет.
Кстати, совсем недавно в Роскачестве назвали марки колбасы различного вида, которые получили самые низкие оценки в ходе масштабных проверок. Такие образцы получили негативные отзывы от организации из-за различных нарушений, касающихся состава товара и не только. Что точно не стоит покупать, читайте по ссылке.