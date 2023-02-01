В Коми судмедэксперт исследовал тела за взятки от родственников

В Сосногорске вынесли приговор местному судмедэксперту. Его обвиняли в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как выяснилось в ходе рассмотрения дела в мировом суде, в 2020 году судмедэксперт Соснoгорского отделения "Бюро судебно-медицинской экспертизы" семь раз получал от родственников умерших денежные вознаграждения за проведение судебно-медицинских исследований тел в выходные и праздничные дни. За такую услугу он брал 1500 рублей.