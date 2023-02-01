В Коми сильно потеплеет: синоптики дали прогноз погоды на 1 февраля

1 февраля жителей Коми ожидает резкое потепление почти до нуля градусов. Об этом рассказали в ЦГМС республики.

По прогнозу синоптиков, первый день февраля принесет с собой температуру около нуля градусов, облачное небо и мокрый снег. Из-за потепления местами образуется гололед. Ветер сменится на юго-западный, 7-12 метров в секунду. На севере ожидается метель с порывами до 15-17 метров в секунду.