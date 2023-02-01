В Коми сильно потеплеет: синоптики дали прогноз погоды на 1 февраля

1 февраля жителей Коми ожидает резкое потепление почти до нуля градусов. Об этом рассказали в ЦГМС республики.
По прогнозу синоптиков, первый день февраля принесет с собой температуру около нуля градусов, облачное небо и мокрый снег. Из-за потепления местами образуется гололед. Ветер сменится на юго-западный, 7-12 метров в секунду. На севере ожидается метель с порывами до 15-17 метров в секунду.
Температура ночью и днем -1...-6, ночью при прояснении -7...-12°С.
В столице также будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Ветер сменится на южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем -1...-3°С.