Гороскоп на 1 для всех знаков Зодиака: день, когда нужно думать не только о себе

Милосердие и участие одинаково полезно как тем, кому оно адресовано, так и тем, кто его проявляет: оно помогает очистить душу от негатива, почувствовать себя частью окружающего мира, ощутить гармонию с ним. Для новых дел время неблагоприятно – толку от них будет немного, поэтому рекомендуется доводить до ума старые, но отложенные на неопределенный период дела. Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов – слишком велик риск потерь, от которых можно обезопасить себя бездействием. Гороскоп на 1 февраля для Овнов

Жалость сегодня можно проявлять ко всем, кроме самих себя: это чувство может лишить вас воли к победе, а как следствие, лишит сил, которые необходимы для того, чтобы достичь поставленной цели.

Гороскоп на 1 февраля для Тельцов

Выясняя отношения с близким человеком, не повышайте тон и не используйте доводов, которые похожи на удар ниже пояса: таким образом вы ни о чем не договоритесь, а только еще сильнее поссоритесь.

Гороскоп на 1 февраля для Близнецов

Получив просьбу о помощи от незнакомого вам человека, удостоверьтесь в том, что он действительно в ней нуждается, а не использует вашу доброту и щедрость в откровенно корыстных целях.

Гороскоп на 1 февраля для Раков

Не стоит ждать мгновенного результата от сделанных вами сегодня добрых дел – скорее всего, его не последует, это не значит, что можно от них отказаться: в свое время вам воздастся по заслугам.

Гороскоп на 1 февраля для Львов

Вспышки гнева, которые могут сопровождать вас в течение всего дня, не более чем влияние лунных суток, уже завтра вы снова станете максимально доброжелательными и толерантными.

Гороскоп на 1 февраля для Дев

Велика вероятность ссоры с родными вам людьми, поэтому – при малейшей возможности – от встречи и общения с ними сегодня лучше отказаться, если же ее не избежать, то нужно как можно меньше говорить.

Гороскоп на 1 февраля для Весов

День благоприятен для анализа поступков, совершенных в последнее время, причем не только профессионального, но и личного свойства: если вовремя их исправить, негативных последствий они иметь не будут.

Гороскоп на 1 февраля для Скорпионов

Окружающие будут настроены по отношению к вам максимально доброжелательно, этим фактором стоит воспользоваться, чтобы помириться с человеком, которого вы – намеренно или нечаянно – обидели.

Гороскоп на 1 февраля для Стрельцов

Обратите внимание на тех, кто живет с вами рядом: возможно, они нуждаются в помощи, оказать которую вполне в ваших силах – используйте все доступные вам возможности, чтобы облегчить их существование.

Гороскоп на 1 февраля для Козерогов

День, когда нужно думать не о работе, а об отдыхе: всех дел, как известно, не переделаешь, физические и моральные силы не беспредельны, поэтому важно находить время для их восстановления.

Гороскоп на 1 февраля для Водолеев

Вселенная сегодня может посылать вам сигналы, на которые непременно нужно обращать внимание: случайно услышанные слова, будучи правильно интерпретированными, могут определить вашу жизнь на годы вперед.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 февраля для Рыб