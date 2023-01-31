"Балую жену украшениями": сыктывкарский ювелир рассказал о тонкостях своей работы

31 января во всем мире отмечают День ювелира. Мастера этого дела могут сотворить самые необычные украшения. Журналист портала “Про Город” пообщался с сыктывкарским ювелиром Юрием Максимовым и узнал, сколько стоит 200-граммовый браслет из золота и во сколько обойдется создание собственной мастерской.

Сыктывкарскому мастеру-ювелиру Юрию Максимову 28 лет. С этим ремеслом мужчина знаком почти всю жизнь. Его отец тоже был ювелирным мастером, поэтому маленького мальчика очень интересовала эта профессия с детства.

“Я самоучка. Мой отец художник, резчик по дереву и ювелир. Я всему у него и научился. В детстве я начал наблюдать за его работой, мне было интересно, чем он там занимается. Он заметил мою увлеченность и начал приглашать к себе: все рассказывал, показывал и потихоньку начал учить. Это ремесло невозможно полностью освоить за одну жизнь. Я узнаю что-то новое из этой сферы постоянно”, — поделился Юрий.

Свое первое изделие мужчина изготовил в 19 лет.