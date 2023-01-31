"Балую жену украшениями": сыктывкарский ювелир рассказал о тонкостях своей работы

31 января во всем мире отмечают День ювелира. Мастера этого дела могут сотворить самые необычные украшения. Журналист портала “Про Город” пообщался с сыктывкарским ювелиром Юрием Максимовым и узнал, сколько стоит 200-граммовый браслет из золота и во сколько обойдется создание собственной мастерской.
Сыктывкарскому мастеру-ювелиру Юрию Максимову 28 лет. С этим ремеслом мужчина знаком почти всю жизнь. Его отец тоже был ювелирным мастером, поэтому маленького мальчика очень интересовала эта профессия с детства.
“Я самоучка. Мой отец художник, резчик по дереву и ювелир. Я всему у него и научился. В детстве я начал наблюдать за его работой, мне было интересно, чем он там занимается. Он заметил мою увлеченность и начал приглашать к себе: все рассказывал, показывал и потихоньку начал учить. Это ремесло невозможно полностью освоить за одну жизнь. Я узнаю что-то новое из этой сферы постоянно”, — поделился Юрий.
Свое первое изделие мужчина изготовил в 19 лет.
“Это был обычный серебряный крестик. Помню, как сам лобзиком его выпиливал”, — вспоминает мастер.
По образованию сыктывкарец электрик, но уже восемь лет занимается ювелирным ремеслом в мастерской своего отца.
“Я в детстве как увлекся этим делом, так и не смог оторваться. Мне было необходимо освоить эту профессию потому, что так хотел мой отец. И не пожалел. Я не вижу себя на другом месте. Ювелирное дело — это мое. В будущем свое детище и навыки я хочу передать сыну и создать династию”, — поделился мужчина.
По словам Юрия, работа ювелира очень трудна и кропотлива. Без усидчивости и терпения с этой работой не справиться.
“Не все изделия получаются с первого раза. Например, у меня заказали серьги, срок был полтора месяца. Но никак не получалось сделать посадочное место для камней. Трудно изготовить английские замки. Необходимо, чтобы все идеально сошлось по размерам, все хорошо открывалось и закрывалось, клиенту должно быть удобно носить изделие. Из-за этого увеличивается срок изготовления” — объяснил горожанин.
Из-за столь трудоемкой работы иногда у Юрия сдавали нервы.
“Было такое, что хотелось все бросить. Психовал, не получалось. Нюансов много, но без этого никак. Все равно садился и доделывал работу”, — прокомментировал сыктывкарец.
Каждое изделие ювелира получается индивидуальным. По словам Юрия, десять одинаковых колец все равно будут отличаться друг от друга и будут эксклюзивными.
“Все заказы сложные. Самое простое — это цепи. Их я уже изготавливаю на автомате. А все остальное: печатки, кресты, иконки, сережки и другие — они сложные. К каждому изделию требуется индивидуальный подход. У нас все украшения получаются уникальными. Нет такого, что все одинаковые, как на производстве. Даже десять одинаковых обручальных колец будут отличаться друг от друга”, — рассказал мужчина.
Изделие выполняется по эскизу клиента, иногда форма украшения составляется вместе с ювелиром.
“Сейчас просят почти все что-то необычное. Не как в 90-ых, когда заказывали только крест, печатку и цепь. Сейчас миллион видов всего. Выполняем мы изделия по картинке клиента, выбираем форму, огранку, камень. Это уже штучное производство, такого уже ни у кого не будет”, — объяснил Юрий.
Самым сложным и долгим в создании был браслет для часов.
“В 2022 году женщина принесла нам золотые часы и попросила изготовить браслет с греческим орнаментом. Мы делали его около четырех месяцев. Это была очень сложная работа. Мы не понимали, как этот браслет прицепить к часам. Но нашли решение: сделали специальный крепящийся механизм. С этой работой мне очень помог отец”, — рассказал сыктывкарец.
Самое дорогое, что делал Юрий — это браслет стоимостью в полмиллиона рублей.
“Заказывали пару лет назад у нас браслет. Он вышел весом в 200 грамм золота. В то время за браслет заплатили 500 тысяч рублей, сейчас вышло бы дороже. Обычное обручальное кольцо стоит полторы тысячи рублей, оно изготавливается две недели. Но так-то его можно сделать за пару часов, но тут необходимо прождать очередь клиенту, поэтому такой срок”, — поделился мужчина.
В основном, все украшения изготавливаются уже из тех вещей, которые принесли клиенты.
“Человек приносит свои старые золотые цепочки, колечки, и другие изделия. И просит из этого сделать что-то. Мы это все взвешиваем, переплавляем и уже изготавливаем вещь”, — объяснил Юрий.
Ювелир делает украшения и для своей жены.
“Наши с женой обручальные кольца, разумеется, я делал сам. Я балую ее украшениями пару раз в год, дарю всегда что-то небольшое: цепочку, серьги, крестик”, — сообщил мастер.
Мужчину больше всего раздражает в работе срывы сроков.
“Не нравится, когда изделие подходит к сроку сдачи, а я не успеваю. Такое бывает часто. Это из-за большого потока заказов. И с каждым годом люди просят изготовить украшения все сложнее и сложнее”, — поделился горожанин.
По словам Юрия, чтобы сейчас создать свою мастерскую с нуля, необходимо более десяти миллионов рублей.
“Раньше стандартный набор был напильник, лобзик, горелка и еще пару инструментов. Сейчас надо иметь гораздо больше, например, для нательной иконки уже нужен станок. Сегодня для создания мастерской надо вложить круглую сумму только в оборудование, чтобы вы могли изготовить любую вещь, а потом уже вложиться в материалы”, — рассказал сыктывкарец.
Мужчина уже осенью 2023 года планирует поехать на выставку ювелирных мастеров в Москву, чтобы перенять что-то от них и продолжить дальше развивать свое дело и самосовершенствоваться.
“Каждый год производятся новые изделия. Я стараюсь сам что-то придумывать, учусь у других мастеров со всей страны, перенимаю их навыки. Без этого никак”, — заключил Юрий.
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