Сыктывкарку дважды за день обокрали в ее же квартире

В полицию столицы Коми поступило заявление от женщины 1974 года рождения о краже 19 тысяч рублей с ее банковской карты, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Как оказалось, сыктывкарка находилась дома, где выпивала. Позже к ней присоединилась компания, где были и незнакомые люди. Утром оказалось, что со счета потерпевшей пропали деньги.
Позже сотрудники полиции узнали, что деньги присвоила 42-летняя новая знакомая потерпевшей. Средства она перевела с телефона жертвы, когда та отвлеклась. Вскоре ее задержали, где та рассказала, что сразу же потратила все деньги на свои нужды.
Но на этом злоключения сыктывкарки не закончились: уже на следующий день ей снова пришлось обратиться в полицию с другим заявлением: из ее сумки, которая была в коридоре, пропал украшения на сумму 16 500 рублей.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что похитил золото неоднократно судимый мужчина 1990 года рождения. В отсутствие хозяйки он выломал запертые двери комнаты, забрал золото и сдал его в ломбард, получив 5 тысяч рублей.