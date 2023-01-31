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Сыктывкарку дважды за день обокрали в ее же квартире

Сыктывкарку дважды за день обокрали в ее же квартиреФото из архива "Pro Города"

В полицию столицы Коми поступило заявление от женщины 1974 года рождения о краже 19 тысяч рублей с ее банковской карты, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Как оказалось, сыктывкарка находилась дома, где выпивала. Позже к ней присоединилась компания, где были и незнакомые люди. Утром оказалось, что со счета потерпевшей пропали деньги.

Позже сотрудники полиции узнали, что деньги присвоила 42-летняя новая знакомая потерпевшей. Средства она перевела с телефона жертвы, когда та отвлеклась. Вскоре ее задержали, где та рассказала, что сразу же потратила все деньги на свои нужды.

Но на этом злоключения сыктывкарки не закончились: уже на следующий день ей снова пришлось обратиться в полицию с другим заявлением: из ее сумки, которая была в коридоре, пропал украшения на сумму 16 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что похитил золото неоднократно судимый мужчина 1990 года рождения. В отсутствие хозяйки он  выломал запертые двери комнаты, забрал золото и сдал его в ломбард, получив 5 тысяч рублей.

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