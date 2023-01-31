Сыктывкарку дважды за день обокрали в ее же квартире

В полицию столицы Коми поступило заявление от женщины 1974 года рождения о краже 19 тысяч рублей с ее банковской карты, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Как оказалось, сыктывкарка находилась дома, где выпивала. Позже к ней присоединилась компания, где были и незнакомые люди. Утром оказалось, что со счета потерпевшей пропали деньги.