В Сыктывкаре снесут проблемную аварийную "деревяшку"

В столице Коми снесут очередной ветхий деревянный дом, жильцы которого уже несколько лет жалуются на его состояние. Постановление о демонтаже аварийного здания появилось на сайте мэрии Сыктывкара.

Согласно документам, после расселения жильцов, зарегистрированных в муниципальных жилых помещениях и собственников дом №16 по улице Магистральной должны снести не позднее текущего года.