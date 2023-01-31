Мужей со свету сживут: обладательницы этих имен — худшие жены на свете

Женщины с этими именами сживут своих избранников со свету, если не перестанут устраивать ссоры на пустом месте. Они обожают упрекать и поучать.
Анастасия
Любит закатывать скандалы на пустом месте. С такой дамой любой мужчина будет чувствовать себя разбитым и вымотанным. Со временем, конечно, он не выдержит и уйдет, а Анастасия останется одна.
Алена
Как говорится, держит весь район. Она давит на вторую половинку, показывая свой жесткий характер во всей красе.
Камилла
Эти женщины настолько вспыльчивы, что с ними каждый день, будто на пороховой бочке. Завести ее можно с пол-оборота любым неосторожным словом или даже шуткой.