Мужей со свету сживут: обладательницы этих имен — худшие жены на свете

Женщины с этими именами сживут своих избранников со свету, если не перестанут устраивать ссоры на пустом месте. Они обожают упрекать и поучать. Анастасия

Любит закатывать скандалы на пустом месте. С такой дамой любой мужчина будет чувствовать себя разбитым и вымотанным. Со временем, конечно, он не выдержит и уйдет, а Анастасия останется одна.

Алена

Как говорится, держит весь район. Она давит на вторую половинку, показывая свой жесткий характер во всей красе.

Камилла