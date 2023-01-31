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Мужей со свету сживут: обладательницы этих имен — худшие жены на свете

Мужей со свету сживут: обладательницы этих имен — худшие жены на светеfreepik.com

Женщины с этими именами сживут своих избранников со свету, если не перестанут устраивать ссоры на пустом месте. Они обожают упрекать и поучать.

Анастасия

Любит закатывать скандалы на пустом месте. С такой дамой любой мужчина будет чувствовать себя разбитым и вымотанным. Со временем, конечно, он не выдержит и уйдет, а Анастасия останется одна.

Алена

Как говорится, держит весь район. Она давит на вторую половинку, показывая свой жесткий характер во всей красе.

Камилла

Эти женщины настолько вспыльчивы, что с ними каждый день, будто на пороховой бочке. Завести ее можно с пол-оборота любым неосторожным словом или даже шуткой.

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