Мусоросортировочные комплексы появятся в Сыктывкаре и Ухте до 2024 года

В Коми продолжают поиски для строительства мусоросортировочных комплексов. Планируется, что они появятся уже до 2024 года в столице республики и Ухте. Сейчас власти рассматривают 15 площадок, где их можно разместить, о чем рассказала глава Минприроды региона Екатерина Киселевич.

Комплексы позволят утилизировать и перерабатывать 65% твердых коммунальных отходов региона. Как отметила министр, места под эти комплексы выберут с учетом мнения людей: