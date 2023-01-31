Мусоросортировочные комплексы появятся в Сыктывкаре и Ухте до 2024 года

В Коми продолжают поиски для строительства мусоросортировочных комплексов. Планируется, что они появятся уже до 2024 года в столице республики и Ухте. Сейчас власти рассматривают 15 площадок, где их можно разместить, о чем рассказала глава Минприроды региона Екатерина Киселевич.
Комплексы позволят утилизировать и перерабатывать 65% твердых коммунальных отходов региона. Как отметила министр, места под эти комплексы выберут с учетом мнения людей:
"Сейчас мы подбираем площадки, которые должны соответствовать требованиям законодательства и устраивать местное население. Со стороны руководства муниципалитетов поступила информация о свободных для размещения комплексов участков. После обсуждения с населением там появятся объекты по сортировке мусора", - пояснила Киселевич.
Напомним, в конце 2022 года появилась информация о строительстве мусоросортировочного комплекса, но вскоре Владимир Уйба заявил, что если сыктывкарцы будут продолжать высказываться против строительства МСК и полигона на общественных слушаниях, то Эжва больше не будет рассматриваться под эти объекты.