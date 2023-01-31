В Сыктывкаре в 2023 году отремонтируют девять дворов

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин подписал постановление об утверждении плана благоустройства дворов в 2023 году.
Всего за текущий год планируется отремонтировать девять дворов:
— улица Свободы, 29;
— улица Петрозаводская, 21;
— улица Оплеснина, 27;
— улица Оплеснина, 43;
— улица Оплеснина, 45;
— улица Карьерная, 10;
— улица Карьерная, 14;
— улица Карьерная, 16;
— улица Первомайская, 47.
На ремонт потратят 27,9 млн рублей. Из этой суммы 25,1 млн профинансирует федеральный и региональный бюджет, а 2,8 млн рублей выделят из бюджета Сыктывкара. Самый дорогостоящий ремонт будет возле дома №29 по улице Свободы, оно обойдется в 5,1 млн рублей.