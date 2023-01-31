В Сыктывкаре в 2023 году отремонтируют девять дворов

Всего за текущий год планируется отремонтировать девять дворов:

На ремонт потратят 27,9 млн рублей. Из этой суммы 25,1 млн профинансирует федеральный и региональный бюджет, а 2,8 млн рублей выделят из бюджета Сыктывкара. Самый дорогостоящий ремонт будет возле дома №29 по улице Свободы, оно обойдется в 5,1 млн рублей.