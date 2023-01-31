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В Сыктывкаре в 2023 году отремонтируют девять дворов

В Сыктывкаре в 2023 году отремонтируют девять дворовИз архива "Про Город Сыктывкар"

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин подписал постановление об утверждении плана благоустройства дворов в 2023 году.

Всего за текущий год планируется отремонтировать девять дворов:

— улица Свободы, 29;

— улица Петрозаводская, 21;

— улица Оплеснина, 27;

— улица Оплеснина, 43;

— улица Оплеснина, 45;

— улица Карьерная, 10;

— улица Карьерная, 14;

— улица Карьерная, 16;

— улица Первомайская, 47.

На ремонт потратят 27,9 млн рублей. Из этой суммы 25,1 млн профинансирует федеральный и региональный бюджет, а 2,8 млн рублей выделят из бюджета Сыктывкара. Самый дорогостоящий ремонт будет возле дома №29 по улице Свободы, оно обойдется в 5,1 млн рублей.

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