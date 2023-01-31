В Коми управляющую компанию заподозрили недобросовестной конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы Коми рассмотрело жалобу от ухтинской управкомпании “Управдом”. Претензию подали компании того же направления “Идеал”. Как оказалось, опасения были не беспочвенными и ведомство выявило признаки нарушения.

Как выяснилось, компания “Идеал” не передала документы на здание и ключи от общих помещений новой УК, из-за чего новое предприятие не может надлежащим образом выполнять свои обязанности. При этом ранее по инициативе руководителя УК “Идеал” с собственниками помещений упомянутого дома провели собрание, где обсуждали вопрос приходе от “Идеала” в “Управдом”.