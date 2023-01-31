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В Коми управляющую компанию заподозрили недобросовестной конкуренции

В Коми управляющую компанию заподозрили недобросовестной конкуренцииФАС России

Управление Федеральной антимонопольной службы Коми рассмотрело жалобу от ухтинской управкомпании “Управдом”. Претензию подали компании того же направления “Идеал”. Как оказалось, опасения были не беспочвенными и ведомство выявило признаки нарушения.

Как выяснилось, компания “Идеал” не передала документы на здание и ключи от общих помещений  новой УК, из-за чего новое предприятие не может надлежащим образом выполнять свои обязанности. При этом ранее по инициативе руководителя УК “Идеал” с собственниками помещений упомянутого дома провели собрание, где обсуждали вопрос приходе от “Идеала” в “Управдом”.

В УФАС выявили в действиях “Идеала” признаки недобросовестной конкуренции. На этом основании организации предъявили предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Если организация не выполнит предупреждение, выданное УФАС по Коми, тогда ведомство возбудит антимонопольное дело.

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