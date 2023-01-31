В Коми появится мост через реку Печору

Информацией о возможном строительстве моста через Печору поделился Владимир Уйба в своем традиционном видеообращении.

Он сообщил, что власти Коми смогли добиться федерального финансирования на возведение моста вместо зимника. На новое сооружение заложили 1 миллиард 800 миллионов рублей из федерального бюджета, а также 94 миллиона 700 тысяч рублей из республиканского.