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Диетологи назвали популярные русские традиции, которые на самом деле вредны

Диетологи назвали популярные русские традиции, которые на самом деле вредныshutterstock.com

Некоторые пищевые привычки россиян сохранились в память о традициях прошлого, но для здоровья они скорее вредны, чем полезны. Одной из таких привычек является употребление на завтрак каш, об этом порталу 74. Ru рассказали диетологи Оксана Выдря и Анна Лис.

Специалистки отметили, что зачастую россияне предпочитают есть на завтрак каши, сваренные из достаточно серьезно обработанных круп, или вовсе используют хлопья, как это бывает с овсянкой. В таких кашах в итоге остается мало клетчатки и полезных микроэлементов – в то же время в них содержится много углеводов, вдобавок могут добавляться сахар и масло.

Привычка есть подобные каши на завтрак, как и другие насыщенные углеводами блюда и продукты, может вредить здоровью, констатировали диетологи.

"Быстрые углеводы на завтрак вызывают "гормональные качели". В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. После этого уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть. Поэтому каша, особенно с медом, мюсли, хлопья – не самый хороший вариант завтрака", - подчеркнула диетолог Анна Лис.

Врач Оксана Выдря уточнила, что если все же выбирать на завтрак кашу, отдавать предпочтение нужно цельнозерновой. В идеале она должна не вариться, а запариваться с вечера накануне. В то же время даже полезная во многих отношениях цельнозерновая каша не подходит для употребления многим людям, напомнила медик.

"Если есть нарушения углеводного обмена, избыточный вес, сахарный диабет, и заболевания желудочно-кишечного тракта, то каша на завтрак – не лучший вариант".

Диетологи посоветовали употреблять на завтрак продукты, насыщенные белком, полезными жирными кислотами, витаминами и микроэлементами. Они назвали подходящие варианты: творог плюс маложирная сметана, яичница с помидорами, вареные всмятку яйца или мясо птицы с зеленью, овощами, авокадо. Авокадо тоже можно сочетать с разными продуктами, пишет МедикФорум.

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