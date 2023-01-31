Сбер зафиксировал значительный спрос жителей Северо-Запада на драгоценные металлы в 2022 г

За 12 месяцев прошлого года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка приобрели в 2,7 раза больше драгоценных слитков, чем годом ранее. Чаще всего в СЗФО вкладывались в золото – рост в 4,6 раза . Также в 2022 году значительно вырос интерес к палладию.

Кроме слитков у жителей Северо-Запада популярностью пользуются обезличенные металлические счета (ОМС). В них в 2022 году вложили на 80% больше денежных средств на общую сумму 2,4 млрд рублей.