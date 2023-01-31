Сбер зафиксировал значительный спрос жителей Северо-Запада на драгоценные металлы в 2022 г

За 12 месяцев прошлого года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка приобрели в 2,7 раза больше драгоценных слитков, чем годом ранее. Чаще всего в СЗФО вкладывались в золото – рост в 4,6 раза. Также в 2022 году значительно вырос интерес к палладию.
Кроме слитков у жителей Северо-Запада популярностью пользуются обезличенные металлические счета (ОМС). В них в 2022 году вложили на 80% больше денежных средств на общую сумму 2,4 млрд рублей.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
«Всего в 2022 году новые ОМС в Сбере в Республике Коми открыли более 2,5 тысячи раз, а общий объём средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг почти 1,5 млрд рублей».
Для инвестиций в Сбере доступны золото, палладий, серебро и платина. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. Приобрести драгметаллы можно как в физической, так и в обезличенной форме.
Открыть ОМС можно за несколько секунд в цифровом сервисе СберБанк Онлайн. Счёт бессрочный, так что переоформлять его не нужно. К тому же для открытия такого счёта клиенту не нужно идти в отделение банка.
Список офисов банка, осуществляющих операции со слитками доступен на официальном сайте банка.