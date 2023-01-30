Сыктывкарец сдал "Инфинити" в автосервис, а директор мастерской угнал ее в Шошку

11 января житель Сыктывкара не смог завести свой автомобиль "Инфинити" после новогодних заморозков. Автомобиль пришлось увезти в автосервис. К утру машина пропала. Оказалось, что директор автомастерской на ней уехал в деревню. ”Про Город Сыктывкар” разбирается в ситуации.
Сыктывкарец Глеб Нефедов после долгих новогодних праздников не смог завести свой автомобиль. Причина – крепкие морозы. В интернете он нашел рекламу одного автосервиса, специалисты которого впоследствии согласились помочь справиться с проблемой. Вечером 11 января автомобиль оттащили на буксире в сервис для проведения технических работ. В ночь на 12 января владельцу сообщили, что его машина готова. Об этом также свидетельствует пост в группе автосервиса, где они сообщают о каждом сделанном авто. Сейчас пост удален.
Владельцу было неудобно забирать ночью автомобиль, поэтому он договорился с сервисом о том, что заберет машину утром. Но с утра автомобиля уже не было на месте:
“Утром на мои звонки уже никто не отвечал. Я поехал в сервис – машины там не было, а сотрудники разводили руками”, – рассказывает водитель Глеб Нефедов.
Мужчина уточняет, что в рамках материала проверки выяснилось, что директор автосервиса пил алкоголь на рабочем месте, после чего сел с кем-то в его машину и уехал.
После поездки в автосервис, водитель позвонил директору предприятия. Со слов мужчины, директор ответил ему, что уехал по делам в Шошку на его машине.
“Он был пьяный. Сказал мне, что за рулем был трезвый водитель, и что в течение часа машину мне привезет”, – добавляет автомобилист Глеб Нефедов.
Машину ему никто не привез. Со слов мужчины, этот директор был сам за рулем. Глеб Нефедов обратился в полицию.
“Вину свою он не признает. Говорит, у него сервис в Шошке, а не в Сыктывкаре. И якобы я ему сказал, что он должен сделать все, что может, чтобы завести машину, чего я, естественно, не делал”, – сообщает сыктывкарец Глеб Нефедов.
Позднее выяснилось, что машина была рано утром замечена в Максаковке. Об этом стало известно из сообщений людей о том, что на проезжей части брошено авто с открытой дверью.
В это время директор автосервиса зашел в ближайший магазин, что видно по камерам видеонаблюдения. После он уехал в сторону Шошки. Это стало известно, так как машину обнаружили уже там.
Также “Про Городу” удалось связаться с директором автосервиса. Он прокомментировал ситуацию:
“Если разморозка, промывка, завод и прогон аккумулятора с выхлопной системой называется угон, то пусть будет так”, – заявил директор сервиса.
Больше на вопросы мужчина не отвечал.
30 января стало известно, что угонщика задержали. В МВД по Коми сообщили, что владелец автосервиса начал скрываться. В дальнейшем оперативникам удалось установить его местонахождение. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Как выяснилось, до этого преступления мужчина уже фигурировал в другом уголовном деле об управлении транспортом в состоянии опьянения.