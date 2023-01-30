Сыктывкарец сдал "Инфинити" в автосервис, а директор мастерской угнал ее в Шошку

11 января житель Сыктывкара не смог завести свой автомобиль "Инфинити" после новогодних заморозков. Автомобиль пришлось увезти в автосервис. К утру машина пропала. Оказалось, что директор автомастерской на ней уехал в деревню. ”Про Город Сыктывкар” разбирается в ситуации.

Сыктывкарец Глеб Нефедов после долгих новогодних праздников не смог завести свой автомобиль. Причина – крепкие морозы. В интернете он нашел рекламу одного автосервиса, специалисты которого впоследствии согласились помочь справиться с проблемой. Вечером 11 января автомобиль оттащили на буксире в сервис для проведения технических работ. В ночь на 12 января владельцу сообщили, что его машина готова. Об этом также свидетельствует пост в группе автосервиса, где они сообщают о каждом сделанном авто. Сейчас пост удален.

Владельцу было неудобно забирать ночью автомобиль, поэтому он договорился с сервисом о том, что заберет машину утром. Но с утра автомобиля уже не было на месте:

“Утром на мои звонки уже никто не отвечал. Я поехал в сервис – машины там не было, а сотрудники разводили руками”, – рассказывает водитель Глеб Нефедов.

Мужчина уточняет, что в рамках материала проверки выяснилось, что директор автосервиса пил алкоголь на рабочем месте, после чего сел с кем-то в его машину и уехал.

После поездки в автосервис, водитель позвонил директору предприятия. Со слов мужчины, директор ответил ему, что уехал по делам в Шошку на его машине.