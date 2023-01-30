В небе над Сыктывкаром активизировали работу ПВО из-за подозрительных огней

В небе над Сыктывкаром активизировали работу ПВО из-за странных огней. Информацию об этом опубликовали на Телеграм-канале "Авиаинцидент".
Все произошло 29 января в 22:30. Сначала странные огни заметил экипаж самолета, котоырй летел из Мурманска в Казань. Затем через несколько минут ту же информацию передал диспетчерам пилот рейса Санкт-Петербург (Пулково) – Нижневартовск.
Самолеты не стали менять курс, однако оповестили ПВО «Звезда». Оперативный дежурный 45 армии ВВС и ПВО в 23:20 объявил сигнал "Режим", в 00:01 его сняли (сигнал "Режим" означает требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ - прим.ред.)