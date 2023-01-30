Министрам Коми увеличили командировочные на рабочие поездки по республике

Правительство Коми изменило условия и размеры оплаты расходов на поездки по рабочим вопросам.
Теперь замещающие госдолжности и гражданские служащие будут получать 200 рублей в сутки во время рабочих поездок по Коми. Кроме этого теперь при командировках за пределы региона им не будут возмещать расходы по тарифам бизнес-класса. Стоимость путешествий в бизнес-классе теперь будут возмещать только главе региона, председателю правительства и первому заместителю председателя правительства.
Также всем госслужащим будут возмещать стоимость поездок в командировки на междугородних автобусах.