Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Министрам Коми увеличили командировочные на рабочие поездки по республике

Министрам Коми увеличили командировочные на рабочие поездки по республикеИз архива "Про Город Сыктывкар"

Правительство Коми изменило условия и размеры оплаты расходов на поездки по рабочим вопросам.

Теперь замещающие госдолжности и гражданские служащие будут получать 200 рублей в сутки во время рабочих поездок по Коми. Кроме этого теперь при командировках за пределы региона им не будут возмещать расходы по тарифам бизнес-класса. Стоимость путешествий в бизнес-классе теперь будут возмещать только главе региона, председателю правительства и первому заместителю председателя правительства.

Также всем госслужащим будут возмещать стоимость поездок в командировки на междугородних автобусах.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости