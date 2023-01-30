В Коми спасатели эвакуировали пациентку весом в 200 килограммов

Спасатели Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС экстренно эвакуировали пожилую женщину весом в 200 килограммов.

Все произошло 27 января, к спасателям обратились медики скорой помощи. Они не смогли самостоятельно госпитализировать тяжело больную пациентку. Нести женщину к карете скорой помощи пришлось на носилках, в эвакуации пациентки приняли участие пять спасателей. Они же помогли поднять женщину в реанимацию.