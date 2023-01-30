На дорогах Коми появился экономичный кроссовер для любителей зимней езды

Российский рынок потерял множество западных автопроизводителей. Жители страны начали было впадать в настоящую панику, ожидая, что больше не смогут приобрести качественные, современные автомобили по адекватным ценам. Однако автолюбителей России ждал приятный сюрприз.
Летом 2022 года мир увидел новый компактный кроссовер OMODA C5 – это флагманская модель нового для России бренда. Автомобиль можно купить и в Сыктывкаре, но только в салоне группы компаний “Динамика”. Отличительной чертой компактного, но проходимого автомобиля стало наличие зимнего пакета в любой, даже самой минимальной комплектации. OMODA C5 буквально создан для преодоления заснеженных просторов Коми.
Руководитель отдела продаж группы компаний “Динамика” Владимир Южин рассказал, что зимний пакет функций включает в себя электрический обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений. С таким набором просто невозможно остаться без хорошего обзора и комфортной езды в любые морозы.
Еще одна приятная черта OMODA C5 – низкий расход топлива.
“Несмотря на то, что там 147 лошадиных сил, расход топлива очень демократичный: порядка восьми-девяти литров топлива на 100 километров в городской среде”, – рассказал Владимир.
Также руководитель отдела продаж напомнил, что на все кроссоверы OMODA C5 действует гарантия.
“Производитель дает гарантию на пять лет или 150 тысяч пробега автомобиля. Стоит отметить, что сегодня даже многие европейские производители такой гарантии не дают”, – подытожил специалист.
Внешний вид
OMODA C5 способен покорить не только любителей комфорта и экономии, но и настоящих ценителей прекрасного. Похожий на космический корабль кроссовер выполнен в белом, сером и черном цветах, а плавные изгибы кузова переливаются на свету. Особенно автомобиль выделяет “парящая” крыша, стильная решетка радиатора с кристаллами и литые 18” двухцветные диски.
Отдельного внимания заслуживает оптика кроссовера: дневные Т-образные ходовые огни, динамичные сигналы поворота, а задние фонари восхищают матричным дизайном. В каждой фаре находится по 10 светодиодов, которые создают 3D-эффект.
Сердце автомобиля
OMODA C5 доступен с бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм. Силовой агрегат работает в паре с вариаторной коробкой переключения передач CVT25.
Интерьер
Салон автомобиля обит черной или коричневой эко-кожей. Передние сидения в OMODA С5 изготовлены по канонам спорткаров — высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений.
Водителя и пассажира OMODA С5 встречает целый ряд технологических решений:
- два сдвоенных экрана высокого разрешения по 10.25”;
- многоцветная атмосферная подсветка интерьера;
- беспроводная зарядка для смартфона;
- дистанционный запуск двигателя;
- качественная акустика.
Безопасность
Кроссовер оснащен набором помощников водителя, которые способны не только сделать поездку комфортнее, но и спасти жизнь в экстренной ситуации:
- адаптивный круиз-контроль (ACC) соблюдает безопасную дистанцию до машины впереди, регулируя скорость в зависимости от дорожной ситуации;
- система помощи в пробках (TJA/ICA) снизит усталость водителя и предотвратит риски ДТП на низкой скорости;
- система автономного экстренного торможения (AEB) вовремя остановит автомобиль, даже если водитель не реагирует на предупреждения;
- система удержания в полосе (LDP) бесценна на трассе, когда после нескольких часов за рулём внимание водителя притупляется;
- система предупреждения о заднем перекрестном столкновении (RCTW) обеспечивает безопасность при движении задним ходом.
Разумеется, в OMODA C5 есть система кругового обзора, с которой любой станет асом в парковке и сложных перестроениях.
Комфорт
Легкость в общении с кроссовером OMODA C5 начинается с дистанционного запуска – сделать это можно при помощи смарт-ключа, он же отвечает за открытие дверей автомобиля при приближении.
Двухзонный климат-контроль поддерживает комфортную температуру в салоне автомобиля, а также обеспечивает очистку воздуха.
На страже комфорта водителя и пассажиров также стоит панель приборов и мультимедиа комплекс, которые поддерживают Android Auto и Apple CarPlay. А модуль беспроводной зарядки не только быстро зарядит ваш смартфон, но и сообщит, если вы забыли гаджет в салоне.
Комплектации и цена
Кроссовер OMODA C5 доступен в трех комплектациях: Joy, Lifestyle и Ultimate. Подробнее о каждой можно узнать у специалистов группы компаний “Динамика” в Сыктывкаре – новинку можно приобрести только там. Успейте купить свой OMODА C5 на выгодных условиях от 2 014 900 рублей с выгодой до 415 000 рублей.*
Для покупки кроссовера предусмотрен кредит или рассрочка, кроме этого, можно воспользоваться программой утилизации – сдаешь старый автомобиль и забираешь новый со скидкой в 320 тысяч рублей. Время ожидания одобрения банком кредита, к примеру, в салоне пролетит незаметно и с комфортом: внутри есть кофе-автомат и зарядная станция для смартфонов.
Контакты
Записывайтесь на тест-драйв OMODA C5 по адресу: Сыктывкар, Морозова, 211 (напротив нового автовокзала), телефон: +7 (8212) 25-11-33.
За новостями и обновлениями можно следить в группе автосалона «ВКонтакте» или на официальном сайте.
*Цена указана с учетом скидки дилера в размере 415 000 рублей, которая состоит из скидок: программы Трейд-ин 285 000 рублей и “OMODA Credit Classic” - 130 000 рублей при покупке нового автомобиля “OMODA C5” 2022 года выпуска (в комплектации Joy (Джой)) в кредит по программе “OMODA Finance” (Омода Финанс).