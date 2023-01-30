На дорогах Коми появился экономичный кроссовер для любителей зимней езды

Российский рынок потерял множество западных автопроизводителей. Жители страны начали было впадать в настоящую панику, ожидая, что больше не смогут приобрести качественные, современные автомобили по адекватным ценам. Однако автолюбителей России ждал приятный сюрприз.

Летом 2022 года мир увидел новый компактный кроссовер OMODA C5 – это флагманская модель нового для России бренда. Автомобиль можно купить и в Сыктывкаре, но только в салоне группы компаний “Динамика”. Отличительной чертой компактного, но проходимого автомобиля стало наличие зимнего пакета в любой, даже самой минимальной комплектации. OMODA C5 буквально создан для преодоления заснеженных просторов Коми.

Руководитель отдела продаж группы компаний “Динамика” Владимир Южин рассказал, что зимний пакет функций включает в себя электрический обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений. С таким набором просто невозможно остаться без хорошего обзора и комфортной езды в любые морозы.

Еще одна приятная черта OMODA C5 – низкий расход топлива.

“Несмотря на то, что там 147 лошадиных сил, расход топлива очень демократичный: порядка восьми-девяти литров топлива на 100 километров в городской среде”, – рассказал Владимир.

Также руководитель отдела продаж напомнил, что на все кроссоверы OMODA C5 действует гарантия.