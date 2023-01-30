Такой и придушить может: астрологи выбрали самый ревнивый знак зодиака

Мужчины, рожденные под этим знаком зодиакального круга, патологически ревнивы. Они не могут совладать со своими эмоциями и чувствами, если объект их обожания интересуется кем-то или чем-то еще, кроме них.

Речь идет о Скорпионе. Не секрет, что это один из самых эмоциональных и чувственных знаков. Его представители маниакально ревнуют, изводя свою возлюбленную ежедневными отчетами и проверками. Одним словом, превращают ее жизнь в сущий ад.