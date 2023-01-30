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В Ухте работодатель не смог вернуть 230 тысяч рублей, которые случайно перевел работнику

В Ухте работодатель не смог вернуть 230 тысяч рублей, которые случайно перевел работнику

Работодатель в Коми выплатил сотруднику лишнего, попытался вернуть деньги, но потерпел фиаско, сообщает пресс-служба судов Коми.

Организация обратилась в ухтинский горсуд с иском о взыскании денег. В иске работодатель заявил, что сотрудник получил лишних 230 тысяч рублей из-за сбоя в программе, которая начисляет зарплату. Вернуть деньги добровольно сотрудник компании отказался.

По закону случайно выплаченные лишние деньги взыскивают при неправильном применении трудового законодательства или других нормативных правовых актов. Но представитель компании в суде признал, что не нашел виновных в выплате лишних денег, не провел процедуру выявления ущерба, так что ответчик никак не нарушил закон.

Суд отказал работодателю во взыскивании денег с ответчика.

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