В Ухте работодатель не смог вернуть 230 тысяч рублей, которые случайно перевел работнику

Организация обратилась в ухтинский горсуд с иском о взыскании денег. В иске работодатель заявил, что сотрудник получил лишних 230 тысяч рублей из-за сбоя в программе, которая начисляет зарплату. Вернуть деньги добровольно сотрудник компании отказался.

По закону случайно выплаченные лишние деньги взыскивают при неправильном применении трудового законодательства или других нормативных правовых актов. Но представитель компании в суде признал, что не нашел виновных в выплате лишних денег, не провел процедуру выявления ущерба, так что ответчик никак не нарушил закон.