В Какие числа февраля жителям Коми доставят пенсии

Соцфонд обнародовал график февральской выплаты пенсии для граждан, которые получают деньги через банк и почтовые отделения. В первый месяц 2023 года жители Коми смогут получить выплаты в следующем порядке:

Через отделения почтовой связи пенсии доставят в соответствии с ранее утвержденным графиком. Информацию можно узнать в своем почтовом отделении.

Напомним также, что в новом году пенсионеров ждет целый ряд изменений. Как теперь будут выплачиваться пособия, как будут назначать размер пенсии, каким будет возраст выхода на заслуженный отдых и многое другое читайте по ссылке.