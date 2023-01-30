Жителей Коми стала меньше раздражать работа общественного транспорта

Всего в опросе приняли участие 4233 жителя региона. Люди отметили, что довольны жилищно-коммунальными услугами и работой общественного транспорта. А недовольны люди оказались газоснабжением и качеством дорог.

На четвертом месте по степени удовлетворенности находится транспортное обслуживание населения: 53, 2% опрошенных удовлетворены этой услугой, а 29, 6% – нет. Больше всего общественным транспортом довольны в Княжпогостском районе, меньше всего – в Троицко-Печорском районе. Чаще всего людей раздражает то, что автобусы ходят не по расписанию, а их техническое состояние оставляет желать лучшего.