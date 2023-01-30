Сыктывкарец вступился за женщину и теперь ему грозит тюремное заключение

Житель Сыктывкара ввязался в пьяную драку в попытке защитить свою женщину, а теперь рискует лишиться свободы, сообщает пресс-служба следственного комитета по Коми.

На 32-летнего сыктывкарца завели уголовное дело за покушение на убийство. По данным следствия все произошло ночью на улице Пушкина прямо на проезжей части. Две пьяных компании что-то не поделили и устроили разборки. Подозреваемый примчался на место событий после того, как ему позвонила сожительница. По телефону женщина попросила о помощи.